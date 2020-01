Venezia Scotto aggredito da fascisti per avere difeso ricordo di Anna Frank

Arturo Scotto aggredito a Venezia al grido di “Duce - duce” : Arturo Scotto, coordinatore nazionale ed ex deputato di Articolo 1-Mdp, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi mentre si trovava a Venezia per festeggiare il Capodanno 2020. A raccontare l’episodio è stata sua moglie, Elsa Bertholet, tramite un post su Facebook. Arturo Scotto aggredito a Venezia La donna ha spiegato che poco dopo la mezzanotte, dei ragazzi che si trovavano dietro di loro hanno iniziato a cantare “Anna Frank sei ...

Venezia - Arturo Scotto aggredito dai neofascisti. «Cantavano “Anna Frank l’abbiamo messa nel forno”» : L’ex deputato di Articolo Uno Arturo Scotto è stato aggredito ieri sera da alcuni neofascisti a Venezia, a Piazza san Marco, durante i festeggiamenti del Capodanno. Una denuncia è stata presentata questa mattina ai Carabinieri. A raccontare la vicenda, sulle proprie pagine Facebook, è stata prima la moglie del politico, Elsa Bertholet, poi lo stesso Scotto: «Un gruppo dietro di me – scrive la donna – canta “Anna Frank ...

Arturo Scotto aggredito a Venezia : “Erano in otto a viso coperto e gridavano duce-duce” : Arturo Scotto, dirigente nazionale di Articolo Uno, è stato aggredito nella notte a Piazza San Marco a Venezia da un gruppo di ragazzi che inneggiavano al duce e facevano cori antisemiti. “Erano in otto, con il viso coperto – ha raccontato Scotto all’Adnkronos – e si sono poi dileguati”. L’accaduto era stato raccontato subito dalla moglie Elsa Bertholet con un lungo post su Facebook: “Buon Capodanno ...

