Venezia, Arturo Scotto aggredito dai neofascisti. «Cantavano “Anna Frank l’abbiamo messa nel forno”» (Di mercoledì 1 gennaio 2020) L’ex deputato di Articolo Uno Arturo Scotto è stato aggredito ieri sera da alcuni neofascisti a Venezia, a Piazza san Marco, durante i festeggiamenti del Capodanno. Una denuncia è stata presentata questa mattina ai Carabinieri. A raccontare la vicenda, sulle proprie pagine Facebook, è stata prima la moglie del politico, Elsa Bertholet, poi lo stesso Scotto: «Un gruppo dietro di me – scrive la donna – canta “Anna Frank sei finita nel forno”, mi giro: “Ragazzi basta!”, si mettono a urlare: “Duce, duce” con mano alzata, si gira mio marito che prima non le aveva sentito cantare … e boum si prende botte in faccia da vari lati, poi si mette di mezzo un ragazzo per aiutarci e lo picchiano pure lui, visibilmente abituati al fatto, poi fuggono come dei vigliacchi che sono». Capodanno a Piazza San Marco con marito e figlio grande, ... Leggi la notizia su open.online

pbersani : Solidarietà al carissimo @Arturo_Scotto, aggredito stanotte a Venezia. È ora di capire che si tratta di reati. Se s… - PietroGrasso : Ho parlato con @Arturo_Scotto che mi ha raccontato dell’aggressione subita a #Venezia. A lui, alla famiglia e al co… - fattoquotidiano : Arturo Scotto aggredito a Venezia: “Erano in otto a viso coperto e gridavano duce-duce” -