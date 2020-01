Usa, Pompeo rinvia visite diplomatiche

Il segretario di Stato americano, Mike, hato il previsto viaggio in Ucraina a causa dell'attacco contro l'ambasciata Usa in Iraq. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato, che segnala l'esigenza didi trattenersi a Washington "per seguire la situazione in Iraq e garantire la sicurezza dei cittadini americani in Medio Oriente". La missione diorata era prevista per il fine settimana e oltre all'Ucraina prevedeva tappe in Bielorrusia, Kazakistan, Uzbekistan e Cipro.(Di mercoledì 1 gennaio 2020)