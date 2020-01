Usa 2020 con l’incognita impeachment, il clima e la Brexit (che ormai è cosa fatta): ecco l’agenda del nuovo anno, tra pericoli e criticità (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Peschiamo tre carte dal mazzo intonso dell’Anno Nuovo; e ci ritroviamo fra le dita, ancora lucide e patinate, carte identiche a quelle, ormai logore e opache, dell’Anno Vecchio. Il 2020 del Mondo ripropone gli stessi temi e le stesse crisi del 2019: storie da seguire per tutto l’anno, Brexit, clima, Usa 2020. Il jolly, potrebbe essere l’impeachment, se non dovesse fare flop subito a gennaio. E qualcosa di meno tetro? Lo sport ci aiuta, con gli Europei di calcio e le Olimpiadi di Tokyo. I panni di Donald Trump stesi sul filo della storia sgocciolano sul 2020: negli Stati Uniti, che iniziano l’anno nel doppio segno dell’impeachment e delle elezioni presidenziali del 3 novembre; e ovunque altrove nel Mondo, perché gli Usa sono imprescindibili in ogni contesto e in ogni crisi globale, nonostante il loro presidente sbandieri – a parole, non nei fatti – una versione spicciola ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

