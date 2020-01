UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 2 gennaio 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) anticipazioni puntata 5409 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 2 gennaio 2020: Serena (Miriam Candurro) non riesce ancora a comprendere il motivo per il quale sia stato negato il lavoro a Viviana Carlino (Angela Bertamino), ciò mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) fa fatica a trovare una scusa plausibile… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), vista la piega che stanno prendendo le cose, decide di fare qualcosa per indurre Viviana a stare zitta… La tensione tra Eugenio (Paolo Romano) e Viola (Ilenia Lazzarin) cresce ancora, sempre a causa del periodo che il magistrato dovrà trascorrere a Napoli per lavoro; inoltre Nicotera riceve anche una telefonata da Aldo Leone (Luca Capuano), che peggiora ulteriormente la situazione… Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) sono nuovamente impegnati a fronteggiare le paure della piccola Bianca (Sofia Piccirillo) nei ... Leggi la notizia su tvsoap

