Un posto al sole anticipazioni 2 gennaio, si mette male per Serena e Filippo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì 2 gennaio parlano di forti crisi coniugali e di problemi scolastici. La piccola Bianca continuerà ad essere intimorita dalla maestra e ciò desterà preoccupazioni all'interno della famiglia Boschi. Ma l'attenzione maggiore sarà focalizzata su Serena e Filippo. Viviana sembrerà una bomba a orologeria, pronta a spifferare l'avventura che ha vissuto con Filippo alle Tenerife. Le cose si complicheranno ancora di più quando Roberto deciderà di intromettersi nella vicenda. Le cose andranno male persino per Viola e suo marito Eugenio il quale tornerà ad occuparsi di una questione estremamente delicata. Nel frattempo qualcosa si muoverà per Marcello. anticipazioni Un posto al sole, trama giovedì 2 gennaio 2020 Archiviate le esuberanti feste di Capodanno con Otello e Renato ma anche con Guido e Mariella, il clima festoso e gioioso

