Udinese, Gotti altalenante: gennaio mese decisivo per il tecnico (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La vittoria contro il Cagliari non permette all’Udinese di Gotti di dormire sonni tranquilli: gennaio banco di prova per i bianconeri 8 punti in 7 gare. Questo il bilancio dell’Udinese sotto la gestione di Luca Gotti, subentrato a Igor Tudor dopo le figuracce contro Atalanta e Roma. Bottino soddisfacente, considerando la difficoltà di alcune sfide (basti pensare a Lazio, Napoli, Juventus e Cagliari), ma che avrebbe potuto essere più corposo, viste la sconfitta contro la Sampdoria e il pareggio a reti bianche con la Spal. I prossimi impegni di Serie A potrebbero essere decisivi sia per le sorti dell’allenatore, sia per quelle dei bianconeri. Il 2020 dell’Udinese inizierà con la difficile trasferta a Lecce. Dopodiché arriverà il Sassuolo alla Dacia Arena in cerca di punti. Infine, il mese si chiuderà con il duello con il Milan, una delle delusioni del campionato, ... Leggi la notizia su calcionews24

Dalla_SerieA : Musso: 'Il mio obiettivo per il 2020 è continuare a crescere, lavoro sempre duramente. Siamo una squadra forte' -… - Mediagol : #Udinese, Musso: 'Gotti scelta giusta, vi dico perché. #SerieA complicata, ma non molliamo'. E sull'Argentina...… - Dalla_SerieA : Il report dell'allenamento odierno: gruppo al completo per Gotti - -