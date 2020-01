Tragedia nel mondo del calcio: autobus finisce contro camion fermo, muoiono due calciatori [NOMI E DETTAGLI] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Trasferta finisce in Tragedia, a perdere la vita sono tre persone. Due calciatori e un autista sono morti a causa di un incidente stradale avvenuto in Guinea. L’autobus della squadra Wakriya AC è andato infatti a sbattere su un camion fermo a tarda notte durante il viaggio di ritorno da una partita. I giocatori deceduti sono Alfred Kargbo e Aboubacar Camara. Il primo è morto sulla scena dell’incidente, mentre il secondo e l’autista dell’autobus sono morti in ospedale dopo essere stati portati lì in condizioni critiche. Un altro calciatore, Issiaga Camara sta migliorando dopo essere stato anche lui in condizioni critiche. Camara ha giocato ai Mondiali Under 17 nel 2017.L'articolo Tragedia nel mondo del calcio: autobus finisce contro camion fermo, muoiono due calciatori NOMI E DETTAGLI calcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

