Tragedia Hotel Rigopiano: il 2019 e la multa del dolore al papà di Stefano Feniello (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiValva (Sa) – Sarà ricordato come l’anno della “multa al dolore” quello che si è concluso nel territorio salernitano dove a seguito della Tragedia dell’Hotel Rigopiano del 2017, il primo ad essere stato processato è Alessio Feniello, padre di Stefano (la vittima salernitana del resort), condannato al pagamento di una multa di 4500 euro per aver depositato un mazzo di fiori sulle macerie dell’Hotel, violando, secondo la Procura di Pescara, i sigilli giudiziari dell’area sottoposta a sequestro. Erano le ore 16.45 circa del 18 gennaio 2017 quando una slavina si staccò dalla cima del Gran Sasso, raggiungendo e facendo crollare l’Hotel Rigopiano di Farindola, in Abruzzo, dove rimasero intrappolate vive tra le macerie, 40 persone, tra clienti e dipendenti del resort di cui 29 morti e 11 sopravvissuti. Tra le vittime della Tragedia di Rigopiano, anche il giovane ... Leggi la notizia su anteprima24

