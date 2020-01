Traffico Roma del 01-01-2020 ore 19:00 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Traffico SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, FILE DA SETTEBAGNI AL RACCORDO VERSO Roma CENTRO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CITTÀ SITUAZIONE INVECE, NELLA NORMA SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE IN CITTA’ CODE PER INCIDENTE IN VIA LORENZO IL MAGNIFICO ALL’INCORCIO CON VIA TEODORICO E, PROSEGUE ANCHE OGGI LA FESTA DI Roma, UNA 24 ORE DI MUSICA, SPETTACOLI E DIVERTIMENTO; PERTANTO RESTA CHIUSA AL Traffico L’AREA TRA CIRCO MASSIMO E I LUNGOTEVERE AVENTINO, LUNGOTEVERE PIERLEONI E LUNGOTEVERE DE CENCI, CHIUSE ANCHE PIAZZA DELL’EMPORIO, VIA ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA GRECA, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ VIA DEI CERCHI, E VIA LUIGI PETROSELLI FINO A CESSATE ESIGENZE DELLA NOTTE DEL 02 GENNAIO DEVIATE PER QUESTO 19 LINEE BUS PER CONCLUDERE È INIZIATA ALLE 15.30 “Roma PARADE” LA PARATA DI BANDE MUSICALE CHE ... Leggi la notizia su romadailynews

