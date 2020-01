Traffico Roma del 01-01-2020 ore 08:30 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, DA SEGNALARE PERO’ ALCUNI INCIDENTI, IN VIA PRINCIPE EUGENIO IN PROSSIMITA’ DI VIA NINO BIXIO. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ED IN VIA LAURENTINA NEI PRESSI DELLA ROTATORIA DI TOR PAGNOTTA. REGOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO IN QUESTO PRIMO GIORNO DEL NUOVO ANNO. RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO OGGI SARA’ EFFETTUATO CON ORARIO FESTIVO . SEMPRE IN CENTRO OGGI NON E’ ATTIVA LA NAVETTA SHOPPING. MARCIA DELLA PACE DALLE ORE 11 ALLE 12 TRA LARGO GIOVANNI XXIII E VIA DELLA CONCILIAZIONE. POSSIBILI STOP O DEVIAZIONI PER ALCUNE LINEE BUS PROSEGUE LA FESTA DI Roma TRA CIRCO MASSIMO E IL LUNGOTEVERE AVENTINO , PERTANTO PERMANE CHIUSA AL Traffico L’AREA TRA VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA GRECA, PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’ E VIA DEI ... Leggi la notizia su romadailynews

