Torino, libreria storica sfrattata dopo 43 anni per un supermarket: lancia petizione e raccoglie 700 donazioni. “Il paradosso? Non siamo in crisi” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “dopo 43 anni, la nostra libreria sarà sfrattata non dalla crisi, ma dalla speculazione immobiliare che porterà in questi locali un supermercato”. La libreria Comunardi è uno storico punto di riferimento della vita culturale e politica torinese. È stata fondata nel 1976 da Paolo Barsi e la sua storia si intreccia con quella della città: “Qui venivano studenti, operai, militanti politici in un momento effervescente per una società che chiedeva un cambiamento” ricorda il fondatore mentre riordina i libri nella sezione politica. È proprio questo il cuore pulsante della libreria insieme a quelle di storia e filosofia. Ma ci sono anche grandi spazi dedicati all’immagine come le “graphic novel”: “Una scelta non scontata se si pensa che negli anni Settanta i fumetti venivano considerati come letteratura di serie Z”. Con il passare degli anni la libreria è cresciuta sempre di più mantenendo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

