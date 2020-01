Torino, il 2020 per sbarcare nel grande calcio anche al femminile (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Torino, il 2020 per sbarcare nel grande calcio anche al femminile: il progetto granata per sviluppare il settore “in rosa” Il 2020 per far capolino nel calcio femminile. Nel grande calcio femminile, perché un progetto “in rosa” il Torino ce l’ha già e lo sta coltivando da oltre quattro stagioni. Soltanto a livello di settore giovanile, però. Con il responsabile Marco Pianotti che ha forgiato, anno dopo anno, interessanti individualità per il futuro e buoni risultati nell’immediato. La stagione in corso, però, ha un po’ l’aria di quella del “non ritorno”. Con il club granata chiamato ad una scelta definitiva: sbarcare o non sbarcare in un mondo delle prime squadre in esponenziale crescita? Il nucleo di ragazze più “anziane” coltivate nel vivaio in questi anni, infatti, è arrivato all’ultimo anno tra le ... Leggi la notizia su calcionews24

