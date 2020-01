Top 11 Serie A del decennio | c’è il Papu | escluso Cavani

Serie A - la Top 11 del 2019 : Di Lorenzo e Mancini nel mondo dei grandi - il riscatto di Nainggolan e l’attacco da paura [GALLERY] : Il 2019 è agli sgoccioli. E con esso se ne va anche un anno di Serie A. Un anno di conferme, rimpianti, rinascite, favole (come quella dell’Atalanta). Un anno che ha confermato come la Juventus sia ancora la squadra da battere ma che le altre compagini si stanno avvicinando, tra tutte l’Inter, ma anche le romane. CalcioWeb ha voluto divertirsi a stilare una TOP 11 dell’anno solare. Non abbiamo tenuto conto di coloro che ...

Serie A - la Top 11 del decennio : presenti 4 bandiere ed in attacco c’è una sorpresa… : Si sta per concludere un nuovo anno ed è il momento dei primi bilanci non solo per il 2019 ma per tutti gli ultimi anni. Nella classifica dei migliori giocatori della Serie A anni ’10 ci sono quattro eccellenze italiane: si tratta di Gigi Buffon, Leonardo Bonucci, Andrea Pirlo e Antonio Di Natale. Questo secondo l’ultimo report Opta, società specializzata nell’elaborazione dati di carattere sportivo, è stato decretato il ...

Nel 2019 è l’Atalanta a brillare - Top e flop della Serie A : C'e' innanzitutto Ciro Immobile tra i calciatori 'top' della Serie A nell'anno solare 2019. Con 22 reti in 33 partite l'attaccante della Lazio risulta essere il miglior marcatore del massimo campionato italiano nel periodo da gennaio a dicembre, con una sorprendente media realizzativa nella stagione in corso: da agosto 17 gol in 16 gare disputate nella massima Serie, un gol ogni 76 minuti. Alle spalle del centravanti biancoceleste spunta poi il ...

Champions League - la Top 11 dei giovani : presenti due giocatori di Serie A : La UEFA ha pubblicato la top 11 di Champions League nel 2019: presenti anche due giocatori di Serie A. Ecco di chi si tratta Le squadre italiane hanno ben figurato in questa prima parte di Champions League: la Juventus ha superato agevolmente il suo girone, l’Atalanta ha fatto sognare tutti con il passaggio agli ottavi, il Napoli si è confermato a grandi livelli, mentre l’Inter non ha superato la prima fase, nonostante una buona ...

Ingaggio medio - Serie A terza tra le Top leghe europee : Serie A stipendi – Sporting Intelligence ha pubblicato la decima edizione del “Global Sports Salaries”, uno studio che analizza gli stipendi dei club sportivi appartenenti alle leghe più popolari di dodici paesi diversi. Tra queste rientrano la NFL, la MLB, la NHL, ma soprattutto i principali campionati europei di calcio. Tra le classifiche stilate nello […] L'articolo Ingaggio medio, Serie A terza tra le top leghe europee è stato ...

Xbox Series X sta arrivando : GameSTop ha aperto la pagina dedicata alla nuova console di Microsoft : I rivenditori si stanno già preparando all'avvento della next gen. In particolare, GameStop sembra essere stato molto veloce, proponendo di già la sua offerta per acquistare PS5 con uno sconto, portando indietro PS4 Pro.Ma GameStop ha pensato, ovviamente, anche all'attesa Xbox Series X. La catena ha da poco aperto la pagina dedicata alla nuova console di Microsoft.Da questo momento, dunque, i fan possono lasciare il loro indirizzo email e ...

Serie A - Pulgar il centrocampista più prolifico del 2019. La Top 10 : Serie A, Pulgar il centrocampista più prolifico dell’intero 2019 con 9 reti personali. Completano il podio Nainggolan e Pasalic Erick Pulgar si guadagna la testa della speciale classifica di miglior centrocampista goleador del 2019, considerate le partite di Serie A. Ben 9 marcature divise tra Bologna e Fiorentina per il cileno, come testimonia Transfermarkt. Lo seguono Nainggolan e Pasalic, al quarto posto si issa Zaniolo. Quinta e ...

Fotocamera e gaming al Top per la serie Huawei Mate 30 con la patch di dicembre : Le vendite per la serie Huawei Mate 30 sono ai nastri di partenza in Italia ed in altri Paesi europei, ma in queste ore possiamo già soffermarci su un aggiornamento significativo per questi smartphone. Soprattutto per la più costosa versione "Pro", dopo avervi preannunciato la data di uscita nel nostro Paese con un articolo pubblicato nei giorni scorsi. Facciamo pertanto chiarezza su una piccola svolta, che sicuramente farà piacere anche a ...

Serie A - i Top della 17ª giornata : Orsolini granatiere - instancabile Thorsby : La diciassettesima giornata di Serie A si è chiusa con il ritorno alla vittoria del Napoli: ecco i migliori dell’ultimo turno di campionato La diciassettesima giornata di Serie A si è chiusa con il ritorno alla vittoria del Napoli. Prima affermazione per Gattuso sulla panchina azzurra, ma tutto il turno di Serie A ha offerto spunti interessanti. Riccardo Orsolini è stato uno dei migliori, grazie alla grandissima prestazione contro il ...

Top 20 serie in streaming 2019 : Lucifer al primo posto di una classifica dominata da Netflix : Lucifer ha dominato la classifica Top 20 delle serie più viste in streaming nel 2019, dominata dai titoli di proprietà di Netflix. La Top 20 delle serie con il maggior numero di visualizzazioni in streaming nel 2019 vede il dominio di Netflix e Lucifer al primo posto della classifica. Ben 19 delle 20 posizioni sono dei titoli di proprietà della piattaforma di streaming che ha ottenuto i diritti dello show con star Tom Ellis dopo la cancellazione ...

Stipendi Serie B - Benevento al Top con oltre 14 milioni : Serie B Stipendi 2019 2020 – Davanti a tutti in campionato e al primo posto per monte ingaggi. Il Benevento domina anche la classifica degli Stipendi in Serie B, secondo quanto rivelato da “La Gazzetta dello Sport”. Il club campano si posiziona infatti al primo posto con salari lordi per 13.805.068 euro, che con i […] L'articolo Stipendi Serie B, Benevento al top con oltre 14 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

The Race – Corsa Mortale - su Sky Atlantic dal 17 dicembre la serie disTopica con Sean Bean e Adam Brody : The Race - Corsa Mortale arriva su Sky Atlantic in prima serata dal 17 dicembre: la serie originale Sky ambientata in un futuro distopico debutta in prima serata sul canale 110 ed è disponibile anche in streaming su NOW TV. Nota nel Regno Unito col titolo Curfew, The Race - Corsa Mortale debutta in prima visione assoluta per l'Italia il 17 dicembre e andrà in onda ogni martedì in prima serata su Sky Atlantic. Creata da Matthew Read, Ben ...

Serie A - la Top e FLOP 11 della 16ª giornata : CR7 c’è sempre - Koulibaly finisce dalla parte sbagliata : Si è conclusa la sedicesima giornata di Serie A. Un turno che ha visto il ritorno alla vittoria della Juventus, lo stop dell’Inter a Firenze e la Lazio che, vincendo in rimonta a Cagliari, incalza le prime due della classifica. Successo anche per la Roma. Brutta caduta dell’Atalanta a Bologna, si fermano sul pari Torino e Milan, rispettivamente contro Verona e Sassuolo. Il derby di Genova va alla Sampdoria, seconda vittoria ...

Basket femminile - le migliori italiane della 10^ giornata di Serie A1. Trimboli Top scorer - in evidenza anche Carangelo e Miccoli : Nel weekend appena trascorso è andata in scena la decima giornata della Serie A1 di Basket femminile. Tra i risultati spiccano i successi esterni di Ragusa a San Martino di Lupari e di Venezia a Lucca, mentre la capolista Schio ha espugnato Sesto San Giovanni con una pregevole rimonta nel secondo tempo. Come ogni lunedì, andiamo ora a focalizzarci sulle giocatrici italiane che hanno fornito le migliori prestazioni del fine ...