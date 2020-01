Tolo Tolo e il Checco Zalone che è in noi, un film sul carattere degli italiani (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Esce oggi Tolo Tolo, quinto film di Checco Zalone e primo in cui Luca Medici, firmandosi col suo vero nome, cura la regia, dopo la separazione da Gennaro Nunziante, Produzione Taodue di Pietro Valsecchi e distribuzione Medusa in circa 1200 sale. Un’invasione. Giustificata dalla storia al botteghino di Zalone, 174 milioni di euro d’incasso in quattro film, con l’ultimo del 2016, Quo Vado?, a a 65 milioni. Tolo Tolo si muove nel solco del predecessore. In Quo Vado? Checco andava in Norvegia dove, sottoposto a un corso accelerato di democrazia, risaltavano netti gli stereotipi del maschilismo italiota. Ora siamo in Africa, ma si continua a parlare di italiani. Checco scappa lì dopo il fallimento del suo ristorante di sushi nelle Murge, lasciando la famiglia sommersa dai debiti. Lavora come cameriere in un resort in Kenia, ma l’arrivo dei terroristi islamici lo obbliga alla fuga ... Leggi la notizia su optimaitalia

