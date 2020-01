Tina Cipollari struccata: l’opinionista è irriconoscibile [FOTO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tina Cipollari è l’opinionista più amata della tv: il suo “No, Maria io esco!” è un tormentone da anni e le sue liti con Gemma Galgani sono un cult. Ma avete mai visto la vamp di canale 5 struccata? Ecco le immagini! Sempre bellissima! Tina anche al naturale si mostra molta bella. Vediamo spesso Cipollari con make up importanti, le piace avere lo sguardo ben definito, infatti viene truccato con matita e eyeliner, e rossetti molto luminosi. In questi scatti la vediamo, invece, in vesti quotidiane, struccata e notiamo che Tina è sempre bellissima! L'articolo Tina Cipollari struccata: l’opinionista è irriconoscibile FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

