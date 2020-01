Terremoto in Sicilia: risveglio con paura nel primo giorno del 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) E’ stato un Terremoto a risvegliare i Siciliani nel primo giorno del nuovo anno. La forte scossa sud di Vulcano e ad una profondità di 12 km. La Sicilia si sveglia nel nuovo anno con un Terremoto percepito in gran parte dell’isola e soprattutto nelle isole adiacenti Lipari. La scossa è stata pari a 3.2 … L'articolo Terremoto in Sicilia: risveglio con paura nel primo giorno del 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

quotidianodirg : Terremoto, scossa di magnitudo 3.2 a largo Eolie: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata…… - Susy_1968 : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO TERREMOTO in SICILIA a Vulcano (MESSINA) di Magnitudo 3.2. Ecco QUI i DETTAGLI - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO TERREMOTO in SICILIA a Vulcano (MESSINA) di Magnitudo 3.2. Ecco QUI i DETTAGLI -