Teppista fa esplodere petardi e distrugge cartelli dello stadio San Paolo (Video) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – distrugge i cartelli presenti all’esterno dello stadio San Paolo, facendo esplodere un petardo, e pubblica il Video sui social per vantarsene. Il filmato, condiviso da più pagine e segnalato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, è diventato virale in poche ore. Il protagonista, dopo la bravata ripresa da qualche amico, ha pubblicato in una storia su Instagram la sua “impresa”. Adesso però rischia di essere denunciato. “Abbiamo trasmesso le immagini alle forze dell’ordine perché sia individuato, punito e condannato a risarcire i danni” commenta Borrelli. L'articolo Teppista fa esplodere petardi e distrugge cartelli dello stadio San Paolo (Video) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

