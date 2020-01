Tennis, Marco Cecchinato inizia la stagione del riscatto: il 2020 riparte da Doha (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Marco Cecchinato è reduce da una stagione particolarmente complicata e priva di particolari squilli, il suo 2019 non è stato all’altezza delle aspettative perché dopo la semifinale al Roland Garros 2018 e il trionfo nei tornei ATP di Budapest e Umago ci si aspettava un’esplosione che purtroppo non è arrivata. Il palermitano è attualmente il numero 71 del ranking ATP, il quarto italiano alle spalle di Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego. Il 27enne farà il suo rientro nel torneo di Doha in programma da lunedì 6 a sabato 11 gennaio, dodici mesi fa il nostro portacolori si spinse fino alle semifinali ottenendo sostanzialmente il miglior risultato della stagione: la rinasciata del ribattezzato Ceck riparte dal Qatar, l’Italia riuscirà a riabbracciare una sua promessa da aggiungere agli altri talenti del Tennis contemporaneo? CLICCA QUI PER ... Leggi la notizia su oasport

