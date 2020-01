Teatro Romano, il 5 gennaio ingresso gratuito per il concerto dell’OFB (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Domenica 5 gennaio 2020, in occasione della prima domenica del nuovo anno 2020, alle ore 10.30, presso il Teatro Romano di Benevento gli ottoni dell’Orchestra Filarmonica della città saranno protagonisti con il concerto ‘Slide in fabula’. Il titolo, chiara citazione del noto aforisma ‘Lupus in fabula’, preannuncia un racconto legato alle fiabe, e fonde insieme il mezzo con cui verranno raccontate le fiabe: il termine slide vuole infatti dire letteralmente “scivolare” ed è proprio quello che l’ensemble Fur’bones Project (costituito da quattro tromboni, una tuba e percussioni) farà passando tra epoche, stili e sfere sonore diversi. In programma, dunque, colonne sonore, canti della tradizione natalizia rielaborati appositamente per la formazione e frammenti del repertorio squisitamente classico. L’evento, fortemente voluto dal Polo Museale della ... Leggi la notizia su anteprima24

