Tanti auguri a Rivelino, il baffo del Brasile che inventò l’elastico: dal sesso pre-partita alla strana fobia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Roberto Rivelino compie 74 anni. Centrocampista offensivo di straordinario talento, si mise in mostra soprattutto con le maglie di Corinthians e Fluminense. Ha iniziato a giocare nel Clube Indiano, squadra di calcio a 5, il che gli è stato utilissimo per la sua carriera. Infatti, Tanti sono i numeri da circo messi in mostra da Rivelino nell’arco della sua vita calcistica. Si può considerare l’inventore dell’elastico: palla incollata al piede, l’attaccante aziona la gamba come una saetta e disorienta l’avversario con un’abile finta. Non solo elastici per Rivelino ma anche un sinistro magico e potente. Figlio di emigranti molisani, ci tiene a dire che il suo nome è Rivellino, con due elle. Famosissimi anche i suoi calci di punizione, talvolta liftati e morbidi, talvolta potentissimi. Col Brasile Rivelino aveva debuttato giovanissimo, appena ventenne, ma ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

