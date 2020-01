Sud, disoccupazione, politica industriale: Vittorio Emanuele sferza la politica italiana (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Lotta alla disoccupazione e alla criminalità, rilancio delle politiche industriali, più attenzione per il Sud da parte del Governo. C’è questo, e tanto altro, nel messaggio di fine anno di Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli. Un messaggio indirizzato a tutti gli italiani e incentrato sul tema dell’unità nazionale. “La stagnazione economica, l’alto tasso di disoccupazione giovanile, le numerosi crisi industriali aperte in questo momento, il disagio delle periferie, terreno fertile per il proliferare della criminalità organizzata e preda di un’immigrazione spesso incontrollata e ingestibile, sono solo alcune delle problematiche che impongono risposte tempestive e efficaci a difesa degli interessi italiani”, scrive Vittorio Emanuele. Poi la riflessione sull’unità. “Quanto sarebbe tuttavia apprezzato da molti Italiani vedere piazze ... Leggi la notizia su ildenaro

