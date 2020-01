Stasera in tv, Angry Birds – Il film: la trama e il cast (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Appuntamento questa sera, 1° gennaio 2020, in prima serata su RaiTre con “Angry Birds – il film”: ecco la trama e il cast della pellicola Appuntamento questa sera, primo gennaio 2020, in prima serata su Raitre con Angry Birds – il film. Sull’Isola degli Uccelli vivono volatili incapaci di volare. Red vive da solo come … L'articolo Stasera in tv, Angry Birds – Il film: la trama e il cast è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

cineblogit : Stasera in tv: 'Angry Birds - Il Film' su Rai 3 - zazoomnews : Angry Birds film stasera in tv 1 gennaio: cast trama curiosità streaming - #Angry #Birds #stasera #gennaio: - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Angry Birds - Il Film' su Rai 3 -