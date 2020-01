Sport in tv oggi (mercoledì 1° gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Primo giorno del 2020 e tanto Sport da seguire in nostra compagnia. Di scena quest’oggi il basket NBA, il Tour de Ski di sci di fondo, i Quattro Trampolini del salto con gli sci, senza dimenticare il calcio con la Premier League e la finale del Mondiale 2020 di freccette a Londra. Tanta carne al fuoco! Segui il Mondiale di freccette in diretta streaming su DAZN Sport in tv oggi (mercoledì 1° gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, mercoledì 1° gennaio: 01.00 Basket, NBA: Houston Rockets-Denver Nuggets 01.00 Basket, NBA: San Antonio Spurs-Golden State Warriors 01.00 Basket, NBA: Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers 02.00 Basket, NBA: Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 11.40 Sci di fondo, Tour de Ski: 10 km TC femminile a Dobbiaco (Italia) – Diretta tv RaiSport ed EuroSport, live streaming su Rai ... Leggi la notizia su oasport

TeresaBellanova : Sulla #Xylella dire bugie è uno sport nazionale. Quelle delle ultime ore non le posso tollerare. A chi oggi continu… - Tristan12887366 : RT @Patrizia__Monti: #MILANO_OGGI_BOCCA_FICA_CULO Oggi a Milano poco sport e tanto sesso. Per scoparmi invia in privato il tuo cellulare e… - robypec75 : @FlavioQuerciol @TolliVincenzo A livello di rosa oggi non ce confronto??????? cambia sport..appena la Roma in Champion… -