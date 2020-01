Sport, i grandi eventi 2020: Olimpiadi, Europei di calcio e molto altro (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sport, il 2020 che comincia oggi sarà caratterizzato dalle Olimpiadi estive di Tokyo. Ma in realtà sono tantissimi i grandi eventi in programma. Negli anni bisestili come il 2020, lo Sport significa anzitutto Olimpiadi estive: Tokyo è l’appuntamento che tutti aspettano, anche in casa Italia. Sarà il passo di addio per Federica Pellegrini e anche … L'articolo Sport, i grandi eventi 2020: Olimpiadi, Europei di calcio e molto altro proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

elitonks : Ecco sì, l’unica cosa che mi fa vivere con trepidazione il capodanno è l’annata sportiva che sta per partire. Il te… - joepizol : @rprat75 Buon Anno Riccardo! Aspettiamo grandi pezzi di sport per questo 2020!! ?? - zazoomblog : Sport 2020: Olimpiadi Paralimpiadi Europei e motori. Un anno di grandi sfide per l’Italia - #Sport #2020:… -