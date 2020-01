Sport 2020: Olimpiadi, Paralimpiadi, Europei e motori. Un anno di grandi sfide per l’Italia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Benvenuto 2020. Un anno di grandi sfide attende lo Sport italiano. Una stagione zeppa di grandi eventi, un susseguirsi continuo di emozioni a ripetizione: Olimpiadi, Paralimpiadi, Europei di calcio, i motori, i grandi Giri di ciclismo, gli Slam di tennis e tanto, tantissimo altro. Inutile dire che l’attesa principale sarà tutta per le Olimpiadi di Tokyo 2020 che si svolgeranno dal 22 luglio al 9 agosto: l’Italia ci sarà sin dai primissimi giorni grazie alla qualificazione ottenuta dalle splendide ragazze del softball. Ci attendono 18 giorni inebrianti e totalizzanti, nei quali OA Sport vi offrirà un servizio completo su tutte le discipline, senza sosta per 24 ore su 24. Mai come questa volta la missione azzurra di confermarsi tra le 10 potenze, come accade ininterrottamente dal 1996, si prospetta ardua. Nel medagliere virtuale l’Italia figura attualmente in dodicesima ... Leggi la notizia su oasport

