South Park, la stagione 20 svela il mistero dell’onda di nostalgia degli ultimi anni (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Pare proprio che negli ultimi anni sia impossibile creare qualcosa che non abbia a che fare con il passato. Reboot, revival, sequel di serie tv e film nati negli anni Ottanta e Novanta, e anche quando si tratta di prodotti nuovi stile Stranger Things sempre di nostalgia canaglia si tratta con riferimenti alla cultura e alle mode tipiche degli Eighties. Ma perché? La 20esima stagione di South Park prova a spiegarne il motivo nel suo modo irriverente e sarcastico: è tutta colpa dei “ricordacini” (member berries). GUARDA South Park 20 su AMAZON PRIME VIDEO South Park, stagione 20: tra hater e ricordacini South Park è colpita da un troll “Skankhunt42” che su internet posta pesanti ingiurie contro il genere femminile. Tutti pensano sia Cartman. Nel frattempo continua la campagna elettorale, che vede fronteggiarsi Hillary Clinton e il Signor Garrison, con ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

