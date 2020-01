Simona Ventura si racconta a FQMagazine: “Mi hanno accusato di aver fatto uso di droga, è una fake news che mi ha fatto stare molto male” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) I grandi successi, i tonfi inaspettati, le ripartenze, gli sgambetti, le svolte calcolate (o subite), il sesto senso che ti fa agganciare al volo opportunità impreviste. Simona Ventura sa come si cade e soprattutto come ci si rialza: mordere la vita è il suo imperativo, anche quando tutto sembra perduto, ricostruirsi, cambiare pelle restando sempre se stessa. “Non ho mai rinunciato a due cose: la lealtà e la tenacia. Istinto e grinta mi hanno fatto raggiungere ogni obiettivo, anche quando mi davano per finita“, racconta a FQMagazine parlando del suo ultimo libro, Codice Ventura. Poi traccia un bilancio del suo ultimo anno lavorativo e annuncia una grande novità, i primi progetti della sua casa di produzione. Dopo il codice di Hammurabi e il codice Da Vinci, è arrivato il Codice Ventura. Com’è nato? (ride) Il 2019 per me è stato un anno di rinascita e di ritorno alle origini. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

