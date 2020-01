‘Siete delle me***’: Andreas Muller sbotta sui social, ecco cosa è successo al ballerino di Amici (FOTO) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Brutto inconveniente per Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. A quanto pare, l’automobile del padre è stata distrutta da alcuni malviventi che oltre a rompergli il finestrino hanno rapinato alcuni oggetti presenti nel suo interno. Un episodio spiacevole e davvero allucinante che ha sconvolto il ballerino e la sua famiglia. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Brutto episodio per Andreas Muller A comunicare il danno è stato lo stesso Andreas Muller che attraverso la propria pagina Instagram ha pubblicato la drammatica foto. L’auto del padre come si vede presenta il vetro in frantumi e pare siano stati rubati oggetti di poco valore nel suo interno. Il 23enne ballerino è rimasto offeso e deluso dalla cattiveria delle gente e con un pesante post ha esposto il suo stato d’animo. (Continua dopo il post) View this ... Leggi la notizia su kontrokultura

