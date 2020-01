Si chiama Bianca la prima nata del 2020 | a Roma è venuta al mondo venti secondi dopo la

Prima nata nel 2020 in Italia : si chiama Bianca : Un nuovo giorno, un nuovo anno e un nuovo decennio. Il 2019 ha lasciato definitivamente posto al 2020 e alle sue storie. Una delle prime riguarda Bianca, la Prima bimba nata in questo nuovo anno. La piccola è venuta al mondo esattamente 20 secondi dopo lo scoccare della mezzanotte nella casa di cura Santa Famiglia, a Roma. Bianca pesa 3 chili e 590 grammi ed è in perfetta salute, per la gioia di mamma Ilaria e papà Vincenzo. I neogenitori, ...