Scotto | uno | due | tre cazzotti in faccia e sangue dal naso

Il coordinatore nazionale ed ex deputato di Articolo 1-Mdp Arturo Scotto è stato vittima di un'aggressione durante i festeggiamenti del Capodanno a Venezia. E' lo stesso Scotto a raccontare la vicenda."Ecco i fatti: eravamo in Piazza San Marco per festeggiare il nuovo anno con mia moglie e mio figlio. Un gruppetto di ragazzi - circa 8 - urlavano 'duce tu scendi dalle stelle' e 'Anna Frank l'abbiamo messa nel forno' immediatamente dietro di me. Intorno alla mezzanotte nel pieno di un grande e commovente brindisi collettivo. Mi sono girato verso di loro e ho detto di smetterla, ero spaventato per mia moglie e mio figlio quattordicenne. Hanno rincarato la dose urlando 'duce duce'". Lo scrive su facebook l'ex deputato Arturo Scotto. "Ho ripetuto che era inaccettabile che in un giorno di festa dicessero quelle castronerie- aggiunge-. Sono passati dalle parole ai fatti. Uno, due, tre

