Sci di fondo, Ingvild Oestberg batte Therese Johaug nella pursuit di Dobbiaco! Tripletta norvegese nel Tour de Ski 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tripletta norvegese nella 10 km tc pursuit femminile andata in scena oggi a Dobbiaco (Bolzano) e valida per il Tour de Ski 2020 di sci di fondo. Ingvild Flugstad Oestberg batte la connazionale Therese Johaug, mentre completa il podio Heidi Weng. Tra le azzurre va a punti Anna Comarella, 29ma, mentre Lucia Scardoni è 37ma. Elisa Brocard si classifica 44ma, infine Caterina Ganz è 46ma. La partenza, dettata dai distacchi accumulati ieri nella prova a cronometro in tecnica libera, vede andare via le atlete a coppie, almeno nelle posizioni di vertice: Johaug ed Oestberg provano ad aumentare il margine sulle atlete alle loro spalle, mentre inizialmente si giocano il podio Andersson e l’altra norvegese Heidi Weng. Per la quinta piazza duello tra la russa Natalia Nepryaeva e l’altra norvegese Astrid Jacobsen. Dopo un terzo di gara la situazione non muta, con le due norvegesi a fare ... Leggi la notizia su oasport

