Sci alpino, quando riparte la Coppa del Mondo? Calendario, orari e tv del fine settimana a Zagabria (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Oggi ha ufficialmente preso il via il nuovo anno. Si parte con il 2020 anche per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo i fine settimana di Bormio e Lienz gli atleti si stanno gustando ancora qualche giorno di riposo, dato che nella giornata odierna non si disputerà il classico City Event che aveva preso scena negli ultimi anni. Si tornerà a gareggiare solamente nel prossimo weekend del 4 e 5 gennaio 2020 in quel di Zagabria (Croazia) con i protagonisti del Circo Bianco che saranno impegnati nello slalom sia per il comparto maschile, sia per quello femminile. Due prove pomeridiane che prenderanno il via con il fascino dei riflettori. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di sci alpino di Zagabria saranno trasmesse da Eurosport e RaiSport. In streaming si potranno seguire da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara ... Leggi la notizia su oasport

