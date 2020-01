Sci alpino, i premi e quanti soldi hanno guadagnato sin qui gli italiani. Dominik Paris e Federica Brignone sono secondi! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La Federazione Internazionale degli Sport Invernali stila la classifica degli sciatori che hanno guadagnato più soldi durante la stagione in corso: in base al piazzamento ottenuto in ogni singola gara vengono infatti assegnati dei premi in denaro e la FIS stacca ovviamente i vari assegni, importanti riconoscimenti per cui gli atleti concorrono in modo da rimpinguare il proprio guadagno ottenuto dai vari sponsor o da altre entrambi (ad esempio lo stipendio fisso per gli appartenenti ai gruppi sportivi di forze armate e militari). La statunitense Mikaela Shiffrin e il francese Alexis Pinturault si sono portati in vetta allo speciale prize money ranking. La fuoriclasse del Circo Bianco ha già messo da parte 245mila franchi svizzeri (circa 207mila euro) mentre il transalpino ha incamerato 141mila franchi (circa 130mila euro). Al secondo posto di entrambe le graduatorie dei Paperoni troviamo ... Leggi la notizia su oasport

