Schiaffo del Papa, si scatena anche il mondo del calcio: la reazione fa il giro del web [FOTO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Schiaffo DEL Papa – Nelle ultime ore sui social non si è parlato di altro, il Papa ga dato uno schiffo sulla mano ad una fedele, il video documenta la reazione di Papa Francesco al comportamento aggressivo di una donna a Piazza San Pietro. «A volte perdiamo la pazienza. anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri», sono state le ultime dichiarazioni di scusa del Papa. C’è chi si sofferma sul problema relativo alla sicurezza, osservando che “un analogo strattonamento di un qualunque capo di Stato avrebbe provocato il subitaneo impacchettamento del disturbatore”. “Quello che ha fatto il Papa, dimostra solo una cosa, che è un uomo. Vorrei vedere la reazione di chi lo critica, se fosse strattonato in quel modo!”. Reazioni anche dal mondo del calcio, alcune immagini sono veramente esilaranti, si parla anche di Var e cartellino giallo. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

