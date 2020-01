Sanremo 2020 "Amadeus ci ha cag**o in testa"/ Ira Monina dopo lista Big a Repubblica (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Amadeus dà la lista dei Big in gara al Festival di Sanremo a Repubblica e scoppia la bagarre: Monina 'ci ha caga** in testa, ora è guerra' Leggi la notizia su ilsussidiario

trash_italiano : Sanremo 2020: svelati ufficialmente tutti i concorrenti - trash_italiano : Festival di Sanremo 2020: svelati i concorrenti in gara - fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… -