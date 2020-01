Salvini ironizza sul Papa: il video con il finto schiaffo a Francesca Verdini (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Salvini imita il Papa video Matteo Salvini ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook in cui ironizza sulla vicenda del Papa diventata virale. Il Pontefice strattonato da una fedele perde la pazienza e dà un buffetto sulla mano alla donna. La scena fa il giro del web, e Salvini la imita con la collaborazione della fidanzata Francesca Verdini. “Tante volte perdiamo la pazienza, chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri”, si è poi scusato Papa Francesco, nel corso dell’Angelus di oggi, 1 gennaio 2020, in piazza San Pietro in merito all’episodio. (QUI IL video DEL Papa). Leggi anche: Papa Francesco strattonato da una fedele: lui stizzito le dà un buffetto sulla mano video Papa Francesco chiede scusa per aver schiaffeggiato una fedele che lo aveva strattonato: “Ho dato un cattivo esempio” Leggi la notizia su tpi

