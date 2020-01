Salvini è pronto a prendersi l’Italia con il Cuore Immacolato di Maria (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “Con l’aiuto di Dio e del Cuore Immacolato di Maria siamo pronti a prendere il Paese per mano. A Capodanno bisogna fare discorsi più melliflui, più incolori, più indolori, più insapori, le mie sono parole scomode”. Come un perfetto democristiano, Matteo Salvini non cita il discorso di Sergio Mattarella ma fa capire che ce l’ha con lui: “Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti difetti, ce la metterò tutta perché l’Italia torni a essere il grande Paese che merita di essere. Amici di tutti, servi di nessuno”. Salvini è pronto a prendersi l’Italia con il Cuore Immacolato di Maria Poi ha citato Walt Disney, il creatore di Topolino, per la speranza della Lega di tornare al governo. “Torniamo a sognare in grande come Italia, possiamo tornare a essere un grande ... Leggi la notizia su nextquotidiano

