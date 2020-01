Saldi invernali 2020, gli sconti partono da domani: ecco il calendario completo. “Prevista spesa media di 140 euro a testa” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 2020 parte all’insegna degli sconti. Tra il 2 e il 4 gennaio al via in tutta Italia i Saldi invernali 2019. Valle d’Aosta, Basilicata e Sicilia saranno le prime regioni a partire giovedì 2, mentre nel resto del Paese le vendite di fine stagione si apriranno sabato 4. Stando alle stime dell’Ufficio studi della Confcommercio, interessano oltre 15 milioni di famiglie, muovono in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa media a famiglia di 324 euro, ovvero 140 euro pro capite. E non solo. Oltre quattro italiani su dieci (il 41%) hanno già programmato di approfittare dei Saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 168 euro a persona, invece, secondo l’indagine previsionale condotta da Swg per Confesercenti su un campione di 1.200 consumatori. Ed emerge anche che l’interesse da parte delle famiglie rimane alto: i Saldi invernali si confermano l’evento ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

