Saldi: al via il 2, ecco il decalogo del Codacons (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – Al via il 2 gennaio i Saldi invernali. Gli sconti inizieranno in Sicilia, Valle d’Aosta e Basilicata. Il 4 gennaio i Saldi partiranno in tutte le altre regioni italiane tra cui il Lazio. ecco il decalogo del Codacons con i 10 consigli d’oro per evitare fregature durante i Saldi e fare acquisti in tutta sicurezza:1) conservare sempre lo scontrino: non è vero che i capi in svendita non si possono cambiare. il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. se il cambio non è possibile, ad esempio perché il prodotto è finito, avete diritto alla restituzione dei soldi (non ad un buono). Sì hanno due mesi di tempo, non 7 o 8 giorni, per denunciare il difetto.2) le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce posta in vendita sotto la voce ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Corriere : Saldi invernali 2020: al via in tutta Italia tra il 2 e il 4 gennaio - Agenzia_Ansa : #Saldi al via il 2 gennaio, la spesa media sarà di 179 euro #ANSA - Affaritaliani : Saldi al via dal 2 gennaio: vademecum. 4 italiani su 10 pronti allo shopping -