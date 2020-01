Saldi al via da domani: giro d’affari da 5 miliardi, spesa media 140 euro (Di mercoledì 1 gennaio 2020) I Saldi invernali – che partono il 2 gennaio in Basilicata, Sicilia e in Valle d’Aosta e dal 4 gennaio in tutte le altre regioni – interessano oltre 15 milioni di famiglie e muovono in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa media a famiglia di 324 euro, ovvero 140 euro pro capite: solo le stime dell’Ufficio studi Confcommercio Per Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, “il 2020 sarà un anno all’insegna della sostenibilità anche per la moda. Ci sembra, quindi, importante iniziarlo con ‘Saldi sostenibili’ che permetteranno ai consumatori di fare acquisti consapevoli dal punto di vista non solo socio-economico, ma anche etico-ambientale. Comprare nei negozi di prossimità, quelli che animano le nostre vie, i nostri centri, le nostre città, significa infatti scegliere colori e tendenze dei prodotti di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

