Romina Power spiazza tutti: ecco cosa ha detto su Al Bano (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Nel corso della trasmissione L’anno che verrà Romina Power ha fatto una considerazione “a sorpresa” su Al Bano, e le sue parole hanno acceso la fantasia del pubblico. Molti di noi ieri sera hanno visto Romina Power e Al Bano a L’anno che verrà, la trasmissione di Rai Uno in onda ogni anno il 31 … L'articolo Romina Power spiazza tutti: ecco cosa ha detto su Al Bano è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

ClaudioZavatti1 : RT @carlakak: Capodanno a Roma: Uno spettacolo indimenticabile. Tantissima gente entusiasta per la festa organizzata da Virginia al Circo M… - ClaudioZavatti1 : RT @DMALAGIGI2: Cioè fatemi capire, in RAI hanno fatto vedere Albano e Romina Power a Potenza invece della festa di #Roma? VIA IL CANONE #o… - maetamary : albano e romina power hanno finalmente una loro fancam -