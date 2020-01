Romina Power punge la Lecciso: "Quando canto vicino ad Al Bano non ho mai freddo" - (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Francesca Galici Romina Power è stata una delle protagoniste del capodanno in piazza di Rai1, quest'anno in diretta da Potenza; la cantante italo-americana, però, ha fatto maggiormente discutere per le sue affermazioni piuttosto che per le sue perfomance Le esibizioni di AlBano e Romina Power sono sempre molto attese. I due cantanti sono l'emblema del nazional-popolare, un tempo erano anche il simbolo di un'unione inossidabile che, però, le vicissitudini della vita hanno spezzato. Sono tantissimi quelli che sperano in una loro riunione sentimentale dopo quella artistica. Da ormai qualche anno i due sono tornati a cantare insieme e hanno allietato anche il capodanno di Potenza, in diretta nazionale su Rai1. Romina Power si è presentata sul palco della città lucana con un vistoso abito giallo, forse non appropriato alla serata visto il freddo che in queste ore ha colpito il ... Leggi la notizia su ilgiornale

novasocialnews : Romina Power, la gaffe su Rai1 e la frase su Al Bano: 'Quando canto con lui non ho mai freddo' #novasocialnews… - malumichi : RT @DMALAGIGI2: Cioè fatemi capire, in RAI hanno fatto vedere Albano e Romina Power a Potenza invece della festa di #Roma? VIA IL CANONE #o… - PetraccaMario : RT @carlakak: Capodanno a Roma: Uno spettacolo indimenticabile. Tantissima gente entusiasta per la festa organizzata da Virginia al Circo M… -