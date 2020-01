Romina Carrisi: "Vivo un momento di transito ma ho ritrovato papà" - (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Novella Toloni Nel rispondere a un fan su Instagram, la figlia di Albano Carrisi e Romina Power ha confessato di vivere un momento particolare della sua vita fatto di pensieri negativi, ma di apprezzare nuovamente il tempo trascorso con il padre Nella notte di San Silvestro Romina Carrisi era al fianco dei suoi genitori per festeggiare l'arrivo del 2020 sul palco del concertone in piazza a Potenza. Insieme a Romina e Albano, la 32enne ha detto addio a un 2019 a tratti difficile, segnato dalla recente scomparsa della nonna paterna, Yolanda. Che quello appena terminato non sia stato un anno facile, lo ha confessato lei stessa ai suoi follower sui social network. Il tour in giro per il mondo con la coppia di cantanti, il dolore del ricordo ancora Vivo della scomparsa della sorella Ylenia e poi la morte della nonna paterna le hanno fatto attraversare un 2019 fatto di alti e ... Leggi la notizia su ilgiornale

Notiziedi_it : Al Bano Carrisi passa il Natale con Loredana Lecciso. Romina Power chiarisce - infoitcultura : Al Bano Carrisi passa il Natale con Loredana Lecciso. Romina Power chiarisce - infoitcultura : AL BANO CARRISI E ROMINA POWER/ 'Felicità' sul palco e tutti in piedi! -