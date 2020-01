Roma, Mister Ok dà il benvenuto al nuovo anno gettandosi nel Tevere. È la trentaduesima volta – Il video (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le tradizioni sono dure a morire. E così, anche stavolta, per l’inizio del 2020, Maurizio Palmulli, 67 primavere, soprannominato Mister Ok, si è di nuovo tuffato nel Tevere, a Roma, per inaugurare l’anno appena cominciato. Si è lanciato da Ponte Cavour, ed è la trentaduesima volta che lo fa. Capelli lunghi e costume blu, come da tradizione Palmulli ha compiuto il celebre tuffo e dato così il benvenuto al 2020 tra una folla di fan, turisti, fotografi, Romani e curiosi. Il tuo browser non supporta il tag iframe «Tradizione bellissima, un augurio a Roma», ha detto l’uomo dopo essere riemerso dalle acque del fiume e aver raggiunto il lungo Tevere dove i giornalisti e i fotografi lo stavano aspettando. Mister Ok si lancia nel TevereANSA/ Massimo Percossi Contributi video in copertina e nel testo: Agenzia Vista Alexander JakhnagievImmagini: Ansa Foto ... Leggi la notizia su open.online

Agenzia_Ansa : #Capodanno benvenuto al #2020 a #Roma con il tradizionale tuffo nel #Tevere di #MisterOk. Maurizio Palmulli ha salu… - Mau13pol : RT @Agenzia_Ansa: #Capodanno benvenuto al #2020 a #Roma con il tradizionale tuffo nel #Tevere di #MisterOk. Maurizio Palmulli ha salutato c… - lunatica10001 : @OfficialASRoma Guardarvi tifare ovunque GRAZIE A VOI una meravigliosa ROMA tutta per i tifosi presenti e assenti c… -