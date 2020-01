Roma ha individuato una nuova discarica per i rifiuti. Ed è subito scontro, anche nel M5s (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Due ore dopo l'indicazione da parte del Campidoglio del possibile sito dove allestire una discarica di servizio nel territorio cittadino, a Monte Carnevale nel Municipio XI, cittadini ed istituzioni sono già pronti ad opporsi con decisione alla scelta della giunta M5s. Sei anni dopo la chiusura della mega-discarica di Malagrotta, che per quasi 50 anni ha raccolto buona parte dei rifiuti prodotti nella capitale, la scelta della giunta M5s è caduta infatti su un'area, delle ex cave, posizionate a meno di 10 chilometri dal vecchio invaso, sempre nel territorio della Valle Galeria. La protesta è già partita sui gruppi social della zona, con i cittadini che anche dopo la chiusura di Malagrotta non hanno mai smesso di chiedere al Campidoglio la bonifica ambientale della zona, a partire dai rischi per le falde acquifere. L'approssimarsi del Capodanno non ferma l'organizzazione di una ... Leggi la notizia su agi

News24Italy : #Roma ha individuato una nuova discarica per i rifiuti. Ed è subito scontro, anche nel M5s - donno_stefano : RT @Agenzia_Italia: Roma ha individuato una nuova discarica per i rifiuti. Ed è subito scontro, anche nel M5s - Agenzia_Italia : Roma ha individuato una nuova discarica per i rifiuti. Ed è subito scontro, anche nel M5s -