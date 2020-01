Risultati Premier League – Guardiola supera Ancelotti: dominio del West Ham, la nuova classifica (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Risultati Premier League – Si sono giocate altre importanti partite per la giornata di campionato di Premier League, sono arrivate importanti indicazioni per il proseguo della stagione per le zone alte e basse della classifica. Guardiola supera Ancelotti, successo del Manchester City che ha avuto la meglio dell’Everton, 2-1 il risultato finale, la partita è stato comunque in equilibrio nonostante il predominio territoriale dei padroni di casa. Il grande protagonista è stato Gabriel Jesus, l’attaccante autore di una splendida doppietta all’inizio del secondo tempo, per gli ospiti non sbaglia la rete siglata da Richerlison. dominio del West Ham contro il Bournemouth, 4-0 il risultato finale. Nell’altro match Norwich contro Crystal Palace, finisce 1-1. Risultati Premier League MANCHESTER CITY-EVERTON 2-1 NORWICH-CRYSTAL PALACE 1-1 West HAM-BOURNEMOUTH ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

