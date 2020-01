Rinnovo Coda: le parole dell’agente sulla situazione attuale (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Cinque gol in campionato ma rendimento altissimo per Massimo Coda, che nella stagione che sta consacrando i progetti del Benevento svolge una mansione essenziale nei meccanismi implementati da Pippo Inzaghi. La situazione contrattuale dell’attaccante, però, tiene comprensibilmente tutti sulle spine. L’accordo con il Benevento è in scadenza il prossimo 30 giugno e le voci su un possibile Rinnovo si rincorrono ormai da settimane. L’agente Beppe Galli, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha fornito un aggiornamento sulla situazione, che sostanzialmente non è cambiata rispetto a un paio di mesi fa: “Inzaghi stravede per Massimo, che avrebbe piacere di rimanere a Benevento, ma per trovare gli accordi bisogna essere in due”, ha dichiarato Galli. La sensazione è che la distanza sul piano economico sia ampia: ... Leggi la notizia su anteprima24

