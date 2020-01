Rifiuti a Roma | la nuova discarica alle porte di Fiumicino I 5Stelle attaccano la

Rifiuti a Roma - la nuova discarica sarà a Monte Carnevale : Mentre la città di Roma è ancora una volta in piena emergenza Rifiuti, con vere e proprie isole di Rifiuti che circondano cassonetti pieni da prima di Natale, la giunta capitolina ha annunciato oggi che la nuova discarica della Capitale sarà a Monte Carnevale, alle porte di Fiumicino e a diversi chilometri fuori dal Grande Raccordo Anulare.L'ufficialità è arrivata il 31 dicembre 2019 in accordo con la Regione Lazio. L'area individuata, ...

Rifiuti Roma - nuovo sito a Valle Galeria : 17.54 Dopo i no a Falcognana e Tragliatella, giudicate non idonee per diversi motivi, il Comune di Roma ha indicato l'area di Monte Carnevale come sito per realizzare una discarica di servizio. Sei anni dopo la chiusura di Malagrotta, la maxi discarica che per 50 anni ha ospitato i Rifiuti della Capitale, la soluzione indicata dalla giunta coinvolge ancora una volta la Valle Galeria. Le ex cave di Monte Carnevale si trovano infatti ad una ...

Rifiuti Roma - il Comune indica Monte Carnevale come area dove far nascere la nuova discarica cittadina : Il Comune di Roma ha indicato l’area dove far sorgere la nuova discarica di Roma: quella di Monte Carnevale, Municipio XI, nella Valle Galeria. La decisione della Giunta di Virginia Raggi, arrivata dopo mesi di botta e risposta tra Regione e Comune, è stata comunicata proprio da Roma Capitale e Regione Lazio in una nota congiunta in cui si legge che quest’ultima disporrà tutte le attività necessarie per consentire, come richiesto dal ...

Rifiuti a Roma - scelto il sito per lo smaltimento dei Rifiuti nel territorio comunale : sarà una svolta in positivo? : La Giunta Capitolina ha deliberato che Roma Capitale indicherà come sito per lo smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune, ovvero la discarica di servizio per la città, l’area di Monte Carnevale, nel Municipio XI nella Valle Galeria. La Regione Lazio, vista l’individuazione sul territorio comunale dell’impianto, in concomitanza con l’approvazione del provvedimento capitolino, stralcerà dal Piano rifiuti in ...

Rifiuti - Raggi ci ripensa : la discarica di Roma non sarà a Tragliatella. Ipotesi vicino Malagrotta : Tragliatella non sarà la nuova discarica di Roma perché non è un sito idoneo. Virginia Raggi fa un passo indietro riguardo alla cava di basalto di via Alpignano, dove era previsto il conferimento dei Rifiuti della Capitale. Vittoria per cittadini, amministratori e comitati della provincia che sabato hanno sfilato in un corteo.Continua a leggere