Reggio Emilia: lite tra coniugi fa scoprire droga, denunciato il marito (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Reggio Emilia, 1 gen. (Adnkronos) – Una lite tra marito e moglie è costata a un 40enne reggiano una denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio operata a suo carico dai Carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia, che hanno curato l’intervento, e che hanno sequestrato oltre un etto e mezzo di droga e oltre 2.500 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività. E’ capitato dopo che al 112 è giunta la segnalazione da parte di una donna che stava litigando con il marito in una stazione di servizio. Un intervento, come tanti si verificano in maniera quotidiana con i Carabinieri chiamati a ‘ricomporre” il dissidio di una lite scaturita per futili motivi correlati al fatto che il marito pretendeva le chiavi per accedere in garage dovendo prendere degli attrezzi di lavoro. Un particolare però alimentava la ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

zazoomnews : Reggio Emilia: lite tra coniugi fa scoprire droga denunciato il marito - #Reggio #Emilia: #coniugi #scoprire - SacchiBenedetto : @fabriziodavoli1 @Jany22569702 Fabrizio scusami Reggio Emilia o Calabria? - pallaconestroRE : ?? @ Reggio Nell Emilia -